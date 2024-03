Champions, il Porto si arrende ai rigori: l'Arsenal passa ai quarti di finale

A festeggiare sono i Gunners che, dopo aver perso 1-0 l'andata, vincono in casa con lo stesso risultato e passano il turno grazie ai tiri dal dischetto.

TuttoNapoli.net

Alla fine sono serviti i calci di rigore per sancire chi fra Arsenal e Porto accedeva ai quarti di finale di Champions League. A festeggiare sono i Gunners che, dopo aver perso 1-0 l'andata, vincono in casa con lo stesso risultato e passano il turno grazie ai tiri dal dischetto. Al 41’ i londinesi passano in vantaggio: in seguito ad un errore di Wendell che regala palla a Odegaard, abile a servire in profondità Trossard. Il belga supera Diogo Costa e pareggia il punteggio dell’andata.

I rigori. Dal dischetto segnano nell'ordine Odegaard, Pepé e Havertz mentre Wendell coglie il palo con il pallone che rimbalza sul polpaccio di Raya e termina fuori. Saka porta avanti l'Arsenal nella serie ma Grujic riporta il Porto sotto. Rice spiazza Diogo Costa ma a far gioire l'Arsenal è Raya che neutralizza la conclusione di Galeno e manda i Gunners ai quarti di finale.