Champions, il PSG ipoteca i quarti: Real Sociedad ko nella ripresa

Successo importantissimo per il Paris Saint-Germain, che vince 2-0 l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Real Sociedad. Succede tutto nel secondo tempo, grazie a un bel gol di Mbappé e alla giocata in solitaria di Barcola. Parigini che non sfondano il muro basco nel primo tempo, rischiando anche di andare sotto con una conclusione di Mikel Merino finita sulla traversa.