Champions, l'Inter vede la semifinale: Benfica ko a Lisbona

L'Inter espugna il Da Luz di Lisbona battendo 2-0 il Benfica nell'andata del quarto di finale di Champions League. Dopo un primo tempo equilibrato, l'Inter è cinica nella ripresa ed ipoteca la semifinale. Nerazzurri in vantaggio al 50' con Barella, il centrocampista trova i tempi giusto per l'inserimento sul cross dalla sinistra e in terzo tempo batte Vlachodimos.