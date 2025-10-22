Champions, la classifica parziale: Napoli 22esimo e rischia anche i playoff

Aspettando le partite di questa sera, ecco la classifica di Champions dopo tre turni con il Napoli a tre punti che si ritrova al ventiduesimo posto e con un -5 nella differenza reti che pure avrà un peso in chiave classifica finale. Ricordiamo che le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. PSG 9 punti (dr + 10)

2. Inter 9 punti (dr +9)

3. Arsenal 9 punti (dr + 8)

4. Borussia Dortmund 7 punti (dr +5)

5. Manchester City 7 punti (dr + 4)

6. Bayern Monaco 6 punti (dr +6)*

7. Newcastle 6 punti (dr +6)

8. Real Madrid 6 punti (dr +6)*

9. Barcellona 6 punti (dr +5)

10. Qarabag 6 punti (dr + 3) ^ *

11. PSV 4 punti (dr + 2)

12. Tottenham 4 punti (dr + 1) ^ (∞)

13. Marsiglia 3 punti (dr + 3) "

14. Club Brugge 3 punti (d*tau + 2) ^ (∞)

15. Sporting Lisbona 3 punti (dr + 2) ^ *

16. Eintracht Francoforte 3 punti (dr 0)"

17. Liverpool 3 punti (dr 0)"

18. Atlético Madrid 3 punti (dr-1)

19. Chelsea 3 punti (dr-1)*

20. Galatasaray 3 punti (dr-3)"

21. Atalanta 3 punti (dr-3)*

22. Napoli 3 punti (dr-5)

23. Royale Union SG 3 punti (dr-6)

24. Juventus 2 punti (dr 0)*

25. Bodo/Glimt 2 punti (dr 0)*

26. Pafos 2 punti (dr-4)

27. Bayer Leverkusen 2 punti (dr-5)

28. Monaco 1 punto (dr-3)*

29. Slavia Praga 1 punto (dr-3)*

30. Villarreal 1 punto (dr-3)

31. Copenaghen 1 punto (dr-4)

32. Olympiakos 1 punto (dr-7)

33. Kairat Almaty 1 punto (dr-8)

34. Benfica 0 punti (dr-5)

35. Athletic Bilbao 0 punti (dr-5)"

36. Ajax 0 punti (dr -6)*

*una partita in meno