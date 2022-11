Champions, la squadra ideale del 6° turno: c'è Van Dijk, nessuno del Napoli

GIOVANILI YOUTH LEAGUE, IL NAPOLI CADE 5-0 COL LIVERPOOL: GLI AZZURRINI CHIUDONO ALL’ULTIMO POSTO NEL GIRONE Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Liverpool per 5-0 nella sesta giornata di Youth League al centro sportivo Academy Liverpool. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Liverpool per 5-0 nella sesta giornata di Youth League al centro sportivo Academy Liverpool. LE ALTRE DI A INTER, SORVEGLIANZA SPECIALE E DIVIETO DI DIMORA A MILANO PER IL CAPO-ULTRÀ NERAZZURRO (ANSA) - MILANO, 03 NOV - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l'attuale leader della curva... (ANSA) - MILANO, 03 NOV - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l'attuale leader della curva...