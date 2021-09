Champions League, i risultati al 45': Milan avanti con l'Atletico, Ancelotti sotto con lo Sheriff

Terminati qualche istante fa tutti i primi tempi delle partite di Champions League di oggi delle ore 21. Il risultato più sorprendente arriva senza dubbio da Madrid, dove la matricola Sheriff sta vincendo anche la seconda partita nel raggruppamento in cui c'è anche l'Inter, sorprendendo fin qui il ben più favorito Real Madrid. Bene il Milan, che conduce di misura sull'Atletico Madrid ma ha un uomo in meno (espulso Kessie), nello stesso girone il Liverpool sta passando abbastanza comodamente a Oporto. Avanti il PSG nella super-sfida di serata: il confronto stellare col Man City fin qui è deciso dal gol di Gueye in apertura.

Borussia Dortmund - Sporting CP 1-0 (37' Malen)

Lipsia - Club Brugge 1-2 (5' Nkunku (L), 22' Vanaken (B), 41' Rits (B))

Milan - Atletico Madrid 1-0 (20' Leao)

PSG - Manchester City 1-0 (8' Gueye)

Porto - Liverpool 0-2 (18' Salah, 45' Mane)

Real Madrid - Sheriff 0-1 (25' Jakhshibaev)