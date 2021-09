Champions League, i risultati al 45': tutto facile per la Juve a Malmo, Atalanta rimontata

La Juventus fa la voce grossa in Svezia e prova a dimenticare le fatiche del campionato. Al termine dei primi 45' la squadra di Allegri conduce per 3-0 sul Malmoe. Bene anche l'Atalanta, che va in vantaggio subito sul campo del Villarreal ma si fa riprendere nei minuti finali. Il Bayern è avanti a Barcellona grazie al solito Thomas Muller, 0-0 nelle altre tre sfide della serata, compresa quella che vede i campioni in carica del Chelsea contro lo Zenit.

Risultati

Young Boys-Manchester United 2-1: 13' Ronaldo (M), 66' Ngamaleu, 95' Siebatcheu

Siviglia-Salisburgo 1-1: 21' rig. Sucic (SA), 42' rig. Rakitic

Barcellona-Bayern Monaco 0-1: 34' Muller

Chelsea-Zenit 0-0

Din. Kiev-Benfica 0-0

Lilla-Wolfsburg 0-0

Malmoe-Juventus 0-3: 23' Alex Sandro, 43' rig. Dybala, 46' p.t. Morata

Villarreal-Atalanta 1-1: 6' Freuler, 39' Trigueros (V)