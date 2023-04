Champions League, la Top 11 del ritorno dei quarti: nessun azzurro, c'è Leao

Quattro partite, otto squadre e undici giocatori scelti proprio tra queste. Ecco l'undici ideale scelto dalla UEFA per il ritorno dei quarti di finale

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Quattro partite, otto squadre e undici giocatori scelti proprio tra queste. Ecco l'undici ideale scelto dalla UEFA per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui non compare nessun calciatore del Napoli; una presenza per il Milan, quella di Leao.

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Antonio Silva (Benfica)

Nathan Aké (Manchester City)

Federico Dimarco (Inter)

Rodrygo (Real Madrid)

Federico Valverde (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Nicolò Barella (Inter)

Fredrik Aursnes (Benfica)

Lautaro Martinez (Inter)

Rafael Leao (Milan)