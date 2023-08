Champions League, out il Marsiglia nonostante la vittoria: fatali i rigori

Succede di tutto a Marsiglia nel match che chiude le gare valevoli per il terzo turno preliminare di qualificazione alla Champions League.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Succede di tutto a Marsiglia nel match che chiude le gare valevoli per il terzo turno preliminare di qualificazione alla Champions League. I francesi dell’Olympique Marsiglia superano al Velodrome, i greci del Panathinaikos per 2-1. Determinanti le reti dell’esperto attaccante trentaquattrenne Pierre-Emerick Aubameyang. Nel finale, però, oltre il termine regolamentare, Ioannidis segna un rigore determinante e tiene ancora in corsa i suoi.

Nei supplementari i padroni di casa siglano il 3-1 con Vitinha ma la VAR annulla la rete, si resta sul 2-1. Ad avere la meglio nella lotteria dei calci di rigori sono stati i greci, che proseguono il cammino nei preliminari di Champions: fatale, per i padroni di casa, l’errore di Guendouzi.