Champions, Lo Shakhtar di De Zerbi passa dopo i supplementari: i risultati dei playoff

Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi ha bisogni dei tempi regolamentari per eliminare il Monaco e qualificarsi per la fase a gironi di Champions League Dopo l'1-0 dell'andata, finisce 2-2 con gli ucraini che rimontano dallo 0-2, decisiva la rete di Ruben Aguillar al 114'. Sufficienti invece i 90 minuti a Salisburgo e Sheriff Tiraspol per confermare quanto di buono fatto nel primo round rispettivamente con Brondby e Dinamo Zagabria: loro sì che volano alla fase a gironi. Di seguito risultati e marcatori della serata.

Brondby-SALISBURGO 1-2 (1-2 all'andata) - 8' Sesko (S); 10' Aaronson (S); 62' Maxso (B)

Dinamo Zagabria-SHERIFF TIRASPOL 0-0 (0-3 all'andata)

SHAKHTAR DONETSK-Monaco 2-2 (1-0 all'andata)* - 18', 39' Ben Yedder (M); 74' Marlos (S); 114' Aguillar (S)