Champions, sfida di tiri da fuori area al Bernabeu: finisce pari tra Real e City

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Si è conclusa l'andata della prima semifinale di Champions League, 1-1 dopo i 90 minuti inaugurali tra Real Madrid e Manchester City. È De Bruyne il primo a calciare in porta, da fuori e trovando i riflessi pronti di Courtois. Attaccano gli inglesi, che a cavallo del quarto d'ora impegnano ancora il portiere di casa, sia con Rodri che poi con l'atteso protagonista Haaland. Col trascorrere dei minuti cresce anche il volume offensivo dei Blancos: serve un miracoloso salvataggio di Dias al 25' per impedire un facilissimo tap-in a Benzema. Brutto episodio appena prima della mezz'ora: violento colpo rifilato da Rudiger a Gundogan, l'arbitro portoghese Dias lo grazia. Basta un tiro in porta ai campioni in carica per sbloccarla e al 38' ecco la prova: gran destro di Vinicius da fuori per l'1-0. Nella ripresa la squadra di Guardiola approccia il rientro in campo con meno ferocia e intensità di quanto non ne avesse messo a inizio partita.

La grande occasione tra quelle di inizio ripresa capita però proprio ai Citizens, a De Bruyne in particolare ma è ancora attento il suo connazionale Courtois, reattivo nello sbarrargli la strada in uscita. In generale, si calcia molto dalla distanza ed è proprio questo fondamentale a regalare l'1-1 agli ospiti, proprio nella fase di maggior congelamento dei ritmi del match da parte del Madrid. Trova il pari De Bruyne, con una sontuosa esecuzione di mancino da fuori che stavolta non permette a Courtois di intervenire. La grandezza e l'importanza della contesa si capiscono anche dai cambi, assenti fino a dieci dal novantesimo. Uno di questi, Tchouameni, fa volare Ederson con un poderoso destro da fuori.