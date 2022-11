Champions, Tottenham primo e Marsiglia fuori da tutto al 95'! Passa l'Eintracht: tutti i finali

Per i francesi neanche la consolazione dell'Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Bayern imbattibile, prima sconfitta stagionale per il Napoli. La squadra di Spalletti cade a Liverpool, così come l'Inter a Monaco di Baviera. Vittorie anche per Ajax e Barcellona, con gli olandesi che certificano il loro approdo in Europa League (già acquisito dai catalani). Continua invece la favola dell'Eintracht Francoforte: dopo la vittoria dell'Europa League, la squadra di Glasner si qualifica agli ottavi di Champions grazie alla rimonta di Lisbona. Nello stesso girone passa, con grande sofferenza, il Tottenham di Antonio Conte: 1-2 a Marsiglia, i ragazzi di Tudor subiscono la beffa dell'eliminazione al 94' dopo aver dominato a lungo la partita. Per i francesi neanche la consolazione dell'Europa League.

GRUPPO A

Liverpool-Napoli 2-0: 85' Salah, 98' Nunez

Rangers-Ajax 1-3: 4' Berghuis, 29' Kudus, 87' rig. Tavernier (R), 89' Conceiçao

CLASSIFICA

Napoli 15 (qualificato agli ottavi e testa di serie)

Liverpool 15 (qualificato agli ottavi)

Ajax 6 (in Europa League)

Rangers 0

GRUPPO C

Bayern Monaco-Inter 2-0: 32' Pavard, 72' Choupo-Moting

Viktoria Plzen-Barcellona 2-4: 6' Alonso, 45 e 54' Ferran Torres, 51' rig. e 63' Chory (V), 75' Pablo Torre

CLASSIFICA

Bayern 18 (qualificato agli ottavi e testa di serie)

Inter 10 (qualificato agli ottavi)

Barcellona 7 (in Europa League)

Viktoria Plzen 0

GRUPPO D

Marsiglia-Tottenham 1-2: 47' p.t. Mbemba (M), 54' Lenglet, 95' Hojbjerg

Sporting-Eintracht 1-2: 39' Arthur Gomes (S), 62' rig. Kamada, 72' Kolo Muani

CLASSIFICA

Tottenham 11 (qualificato agli ottavi e testa di serie)

Eintracht 10 (qualificato agli ottavi)

Sporting 7 (in Europa League)

Marsiglia 6

Giocate alle 18.45

Gruppo B

Porto-Atletico 2-1: 5' Taremi, 24' Eustaquio, 95' Savic (A)

Bayer Leverkusen-Bruges 0-0

CLASSIFICA

Porto 12 (qualificato agli ottavi e testa di serie)

Bruges 11 (qualificato agli ottavi)

Bayer Leverkusen 5 (in Europa League)

Atletico Madrid 5