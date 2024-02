Che emergenza per il Barcellona: in sette rischiano di saltare il Napoli

L'infermeria del Barcellona non sta attraversando il suo momento migliore e in totale sono sette i calciatori fermi ai box e su cui Xavi non può contare.

Mundo Deportivo fa il punto sull'infermeria dei blaugrana. Gavi e Balde saranno out fino a fine stagione. Ferran Torres ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e, salvo miracoli, non ci sarà contro il Napoli. Stesso destino per Joao Félix a causa di una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra. Xavi dovrà fare a meno anche di Sergi Roberto. Il terzino è tornato ad allenarsi in gruppo a fine gennaio, ma il suo impiego è ancora in dubbio. Per Marcos Alonso si parla di un mese e mezzo prima di riaverlo a disposizione. Le condizioni di Romeu, infine, sono da valutare in vista della prossima sfida di campionato contro il Celta Vigo.