Chelsea, Lampard in vista del Real ricorda: "Serve una rimonta tipo quella col Napoli"

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid: "Non è un problema che il presidente venga negli spogliatoi, il vecchio proprietario (Abramovich, ndr) era stato criticato per non averlo fatto così spesso, anche se non era sempre vero. La nostra proprietà è molto coinvolta nella squadra, vuole aiutare a migliorarla. Ricordo quando ero giocatore e vedevo il proprietario entrare nello spogliatoio, prima al Chelsea non era mai successo, ero felice di poterli vedere, toccare, di darci il cinque, di ascoltarli. Non è una brutta cosa per l'identità del club, nessun problema con questo. Anzi, ci mostra passione...".