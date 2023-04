Chelsea, Lampard: "Koulibaly è molto forte. Infortunio? Ecco quante gare salterà"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Brighton, mister Frank Lampard ha fatto il punto sul suo Chelsea fra Champions e campionato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Brighton, mister Frank Lampard ha fatto il punto sul suo Chelsea fra Champions e campionato: "Nel periodo in cui sarò qui, in primo luogo voglio vincere le partite perché siamo il Chelsea ed è quello che ci si aspetta da noi. In secondo luogo, voglio essere parte di un processo in cui tutti i giocatori hanno un'opportunità. Se si allenano, se meritano di giocare, allora avranno un'opportunità e potranno dimostrare cosa possono fare... Domani per esempio ci sarà un'opportunità per alcuni giocatori che non hanno giocato in Champions League, perché quella col Brighton è una partita in cui abbiamo assolutamente bisogno di freschezza ed energia.