Chukwueze tiene in vita il Milan: 1-1 al 45' col Dortmund

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita di sofferenza a San Siro, ma il Milan è ancora in piedi: 1-1 col Borussia Dortmund all'intervallo in un classico sliding doors del calcio: rossoneri che sprecano un rigore al 7' e tre minuti dopo vanno sotto sempre su penalty. Ma c'è Chukwueze tiene a galla i rossoneri. È il nigeriano a procurarsi il calcio di rigore (con Giroud che si fa parare il tiro da Kobel) trovando il mani di Schlotterbeck, è sempre lui con una splendida azione personale a pareggiare i conti al 38'.

In mezzo il rigore trasformato da Reus per fallo di Calabria su Bynoe-Gittens. Il capitano fin qu è il giocatore in maggiore difficoltà, faticando a star dietro all'inglese. Come se non bastasse avrebbe la palla del 2-1 per i rossoneri ma di testa da pochi passi manda fuori.