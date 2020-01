Clamoroso Barça, scoperto incontro con Xavi: salta Valverde?

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il beffardo ko contro l'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna, arrivato solo nel finale e dopo aver dominato per l'intero incontro, potrebbe costare la panchina el Barcellona a Ernesto Valverde, se non subito probabilmente in estate. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, oggi la dirigenza blaugrana (il ds Eric Abidal e il Ceo Oscar Grau) avrebbe incontrato a Doha Xavi Hernandez, ex bandiera blaugrana e attuale allenatore dell'Al Sadd. Secondo l'emittente, sempre molto vicina agli 'spifferi' della Ciutat Esportiva 'Joan Gamper', i due avrebbero sondato la disponibilità di Xavi, 17 anni al Barcellona con più di 500 partite giocate, nel caso di uscita, anticipata o estiva, del 'txingurri'. L'ex capitano della Barca non ha mai nascosto il suo desiderio di guidare i blaugrana in futuro, pur sapendo che la panchina catalana richiede non solo entusiasmo ma anche grande capacità ed esperienza. (ANSA).