Clamoroso da Francoforte: "Il Napoli deve essere escluso dalla Champions!"

A Francoforte sono particolarmente arrabbiati per il divieto di trasferta in vista della sfida di Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Francoforte sono particolarmente arrabbiati per il divieto di trasferta in vista della sfida di Napoli. Tante dichiarazioni e autorevoli pareti. Tra questi anche quello di Maximilian Klockner, consigliere comunale, che si lamenta per la decisione del Ministero dell'Intero e ha dichiarato: "L'unica conseguenza di questa decisione sarebbe l'esclusione del Napoli dalla Champions League. Un'ipotesi da prendere in considerazione. Non solo: annulliamo ogni burocrazia, rinunciamo anche a cene o pranzi Uefa" ha aggiunto.