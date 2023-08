Clamoroso dalla Spagna: Luis Enrique pensa di lasciare già il PSG

Notizia a dir poco clamorosa lanciata dal quotidiano spagnolo Marca: Luis Enrique pensa di lasciare il PSG.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamorosa notizia che arriva dalla Spagna e riguarda Luis Enrique. L'ex ct delle furie rosse starebbe meditando di lasciare già il Paris Saint-Germain. Lo fa sapere Marca che evidenzia come la situazione nel club francese sia a dir poco tesa.

La posizione di Mbappe e Campos le ragioni principali - Tutto parte con l'indiscrezione uscita in mattinata su Le Parisien circa la volontà del PSG di mettere alla porta Luis Campos, consigliere sportivo del club. Il portoghese è stato colui che ha portato Luis Enrique e con il quale sta costruendo la squadra, cercando di darne un'identità e abbandonando la filosofia adottata fino alla scorsa stagione, ossia quella della collezione di "figurine". Campos è anche persona vicina a Kylian Mbappé e la sua posizione nei confronti del giocatore è fin qui ben distante da quella presa dal presidente Nasser Al-Khelaifi.

Una divergenza di vedute tale che avrebbe portato il numero uno del PSG a chiedere al consigliere se lavorasse per il club o per l'entourage del giocatore. In definitiva la situazione Mbappé rischia di scatenare un clamoroso effetto domino che porterebbe all'addio di Campos e di conseguenza a quello di Luis Enrique, che solo lo scorso 5 luglio aveva siglato l'accordo con i campioni di Francia fino al 2025.