CLASSIFICA - Napoli secondo nel Gruppo C: il Real stacca tutti

Il Napoli cade immeritatamente in caca contro il Real Madrid, 3-2 per i Blancos al Maradona. La squadra di Ancelotti si porta in testa da sola al Gruppo C di Champions League. A seguire i madrileni Napoli e Braga, azzurri secondi per lo scontro diretto e la miglior differenza reti. Chiude il girone l'Union Berlino a 0 punti.