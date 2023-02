Come sta l'Eintracht? I tedeschi scivolano indietro in classifica, ma occhio a Kolo Muani

Non c'è più Luca Pellegrini nell'Eintracht Francoforte, squadra che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League

Non c'è più Luca Pellegrini nell'Eintracht Francoforte, squadra che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League, ma comunque gli uomini di Glasner restano meritevoli di un'elevata considerazione. Lo stato di forma non è dei migliori ed il ko per 3-0 in casa del Colonia nel weekend ne è la testimonianza. Le Aquile sono scivolate al 6° posto in Bundesliga, malgrado la zona Champions disti solamente 2 punti. Kolo Muani è il giocatore di maggior pericolosità, ma Spalletti dovrà prestare attenzione a tutto il collettivo, che è stato in grado di qualificarsi in un girone con Tottenham, Marsiglia e Sporting CP. Visto però il cammino degli azzurri in stagione, nonostante il Deutsche Bank Park spingerà all'inverosimile, non possono avere paura.

IN CAMPIONATO

6° in classifica, 35 punti in 20 partite