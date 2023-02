Come sta l'Eintracht? Tutte le ultime sul momento dell'eurorivale del Napoli

Eintracht Francoforte che è tornato al successo in Bundesliga, dopo il passo falso di Colonia.

Eintracht Francoforte che è tornato al successo in Bundesliga, dopo il passo falso di Colonia. Contro il Werder la sblocca un'autorete di Friedl, poi il raddoppio di Kolo Muani che arriva in doppia cifra in Bundesliga (più 10 assist). La squadra di Oliver Glasner è ora sesta in classifica, ma a soli 5 punti dal trio di testa Bayern-Dortmund-Union.

Questo lo stato di forma della squadra (ultime 5 partite):

28 gennaio, Bayern - Eintracht (Bundesliga) 1-1

4 febbraio, Eintracht - Hertha (Bundesliga) 3-0

7 febbraio, Eintracht - Darmstadt (DFB-Pokal) 4-2

12 febbraio, Colonia - Eintracht 3-0

18 febbraio, Eintracht - Werder Brema 2-0