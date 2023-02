Continua la striscia record di Osimhen: in gol nelle ultime sei partite

A riportarlo è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.

Victor Osimhen è stato tra i protagonisti della vittoria del Napoli sul campo dell'Eintracht Francoforte (0-2) nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante di Spalletti - che ha sbloccato la gara al 40' - ha segnato nelle sue ultime sei partite in tutte le competizione (il conto parte dunque da Salernitana-Napoli siccome non segnò in Coppa Italia contro la Cremonese), striscia record da quando veste la maglia del Napoli. A riportarlo è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.