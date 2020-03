Coronavirus, allarme anche in Catalogna: confermati 28 casi, a rischio Barça-Napoli?

L'allarme Coronavirus riguarda, come noto, tutto il mondo. In Italia sono già diverse le misure cautelative adottate per evitare la diffusione dell'epidemia, ma anche nel resto del mondo ormai sono tanti i casi in aumento. In Catalogna, ad esempio, sono arrivate a 28 il numeri di persone contagiate dal Coronavirus. In alcuni casi - riporta El Mundo - il contagio sarebbe avvenuto per contatto con cittadini italiani. Possibile, dunque, che si prendano misure in vista del prossimo match di Champions League tra Barcellona e Napoli?