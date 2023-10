Crisi Union Berlino, salta il tecnico Fischer? Il ds: “Avanti insieme, ma servono risultati”

Nuova battuta di arresto per l'Union Berlino, prossima avversaria del Napoli, che oggi ha perso 3-0 in casa contro lo Stoccarda

Nuova battuta di arresto per l'Union Berlino, prossima avversaria del Napoli, che oggi ha perso 3-0 in casa contro lo Stoccarda ed è incappata nell’ottava sconfitta consecutiva tra Bundesliga e Champions League. Al momento il tecnico Urs Fischer non rischierebbe la panchina. A confermarlo (per ora) è il direttore sportivo Oliver Ruhnert: “Credo che Urs Fischer sia il più preoccupato e che sia tutt'altro che felice di questa situazione. Siamo assolutamente pronti ad andare avanti insieme.

Lui lo sa e conosce il nostro sostegno. Ma siamo nel calcio professionistico e alla fine è anche uno sport di risultati e dobbiamo anche ottenere risultati”.