Da Barcellona: "Le persone vicino a Guardiola non stanno aiutando Xavi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha riportato il Barcellona sul tetto di Spagna e agli ottavi di Champions League (dove incontrerà il Napoli di Mazzarri) e per questo ora tutti si aspettano molto da lui. Una situazione che sta mettendo in difficoltà Xavi, soprattutto visto il costante paragone con un allenatore che sta facendo la storia: Pep Guardiola.

Secondo RAC 1, questo non crea un clima positivo: "Bisogna riconoscere che i tifosi del Barcellona sono specialisti nel creare battaglie e nel generare trincee. Quando le cose vanno male tutto peggiora e il momento del Barça non è buono. È vero che Xavi spreca troppe energie guardando quello che scrivono o dicono di lui. Quando sei l'allenatore di una squadra come questa devi concentrarti sul tuo lavoro. C'è però la sensazione, nel suo entourage, che le persone vicine a Guardiola non lo aiutino o lo critichino".