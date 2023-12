Da Barcellona: "Napoli tra i più forti, sarà un osso duro con Kvara-Osi sempre pericolosi"

Il Napoli è stato accoppiato al Barcellona a Nyon dove si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli è stato accoppiato al Barcellona a Nyon dove si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Per Mundo Deportivo, quotidiano sportivo catalano molto vicino alle vicende del Barça si tratta di una "sfida complicata per l'accesso ai quarti di finale". Il Napoli viene definito "uno dei rivali più forti che poteva toccare al Barça. Le loro stelle Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono un pericolo costante e metteranno alla prova la difesa del Barça anche se la loro stagione finora non è stata positiva come quella dell'anno scorso".

Nonostante il quinto posto, però, il "Napoli resta una squadra temibile e sarà un osso duro in Champions".