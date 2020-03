Dalla Spagna - Caos Barcellona: Setien rischia già la panchina!

A Barcellona è caos: Quique Setien già traballa. Arrivano voci di grande instabilità da casa blaugrana, con il nuovo tecnico che secondo molti media sarebbe già in discussione in quanto incapace di ottenere la fiducia dello spogliatoio. Situazione che sarebbe ulteriormente complicata dall'ultima sconfitta nel Clasico con il Real Madrid, con Setien sempre più nel mirino della critica. Non certo una situazione semplice da affrontare in vista della delicata sfida in Champions contro il Napoli in programma il prossimo 18 marzo.