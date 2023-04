Diventa dura per il Chelsea: il Real vince al Bernabeu e vede la semifinale

Terminato il quarto d'andata di Champions League, dopo i primi 90 minuti il Real Madrid è in vantaggio sul Chelsea con il punteggio di 2-0.

Terminato il quarto d'andata di Champions League, dopo i primi 90 minuti il Real Madrid è in vantaggio sul Chelsea con il punteggio di 2-0. Vinicius e Benzema mettono lo zampino sull'1-0: al 21' spettacolare lancio di Carvajal per il brasiliano, sul suo tocco c'è Kepa ma il portiere ospite non può niente sul successivo tap-in di Benzema. Subito dopo grande chance per il pari londinese, ma Courtois si supera su Sterling. Nella ripresa dopo il raddoppio sfiorato da Modric, il Chelsea perde il leader della sua difesa Koulibaly per via di un infortunio.

E poco dopo, la faccenda si fa ancora più complicata per Lampard e i suoi, costretti a una mezz'ora abbondante più recupero di uomo in meno per via del rosso diretto rimediato da Chilwell, costretto a stendere Rodrygo per fermare la sua corsa verso la porta. Un paio di cambi e il Real Madrid trova il raddoppio: lo segna il neo-entrato Asensio, che calcia senza pensare troppo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e viene premiato dalla beffarda corsa in rete del suo tiro, passato tra le gambe dei difensori e le mani di Kepa. Con il 2-0 la partita scema di intensità, il Madrid si limita a portarla in fondo proiettandosi al ritorno con un doppio vantaggio.