Domani niente sold out al Maradona: in 40mila con l'Union, previsti 2mila tedeschi

Non ci sarà sold out per la sfida di domani - inizio alle 18.45 - tra Napoli e Union Berlino: saranno circa 40 mila gli spettatori sugli spalti. Questi gli aggiornamenti che arrivano dalla redazione di Radio Marte: "Ci sono ancora biglietti (pochi) per tutti i settori, ma la partita prevista in un giorno feriale (e in orario lavorativo) è un ostacolo al sold out. Ci sarà comunque un colpo d'occhio importante.

Prevista anche una presenza imponente dei tifosi dell'Union Berlino. Il settore ospiti sarà quasi interamente pieno: previsti circa 2mila sostenitori tedeschi per la gara di Fuorigrotta, valida per la quarta giornata del girone C di Champions League".