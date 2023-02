Dominio Napoli anche a Francoforte: 70% di possesso. L'Eintracht tira solo una volta in porta

Il Napoli ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League questa sera al Deutsche Bank Park.

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League questa sera al Deutsche Bank Park. La squadra di Luciano Spalletti ha dominato la partita, chiusa il 70% di possesso palla e 18 tiri totali, di cui 10 in porta. Dall'altro lato l'Eintracht che ha giocato l'ultima mezz'ora in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Kolo Muani ha calciato per la prima volta in porta solo all'82esimo, con Kamada.