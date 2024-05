Donnarumma tiene in corsa il PSG: al Parco dei Principi è 0-0 al 45' col Dortmund

E' finito 0-0 il primo tempo al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, ritorno delle semifinali di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finito 0-0 il primo tempo al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, ritorno delle semifinali di Champions League. A 45 minuti dalla fine del doppio confronto, la squadra tedesca allenata da Terzic è qualificata alla finale di Londra in virtù dell'1-0 maturato la scorsa settimana in Germania.

Fino a questo momento partita sorprendentemente equilibrata. Il PSG ha controllato di più il pallone e ha provato ad accendere Mbappé e Dembélé ma non ha mai chiamato Kobel agli straordinari. Al contrario, al 36esimo Donnarumma è stato protagonista con un grandissimo intervento: sul tiro a botta sicura di Adeyemi, il portiere della Nazionale s'è abbassato in un lampo per opporsi a una conclusione che sembrava dovesse finire in fondo al sacco.