Due gialli in quattro minuti per Anguissa! Napoli in dieci!

Il Napoli giocherà in inferiorità numerica l'ultimo quarto d'ora di partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli giocherà in inferiorità numerica l'ultimo quarto d'ora di partita. Ammonito al 70esimo, Anguissa s'è beccato il secondo giallo quattro minuti dopo per un intervento falloso su Theo Hernandez. Il Milan, in vantaggio 1-0, può ora godere anche della superiorità numerica.