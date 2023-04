E' derby in semifinale dopo 20 anni: l'Inter pareggia col Benfica e ritrova il Milan

A San Siro l'Inter pareggia 3-3 col Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e passa in semifinale dove affronterà il Milan nel derby.

A San Siro l'Inter pareggia 3-3 col Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e passa in semifinale dove affronterà il Milan nel derby. Al quarto d'ora i nerazzurri passano in vantaggio: Dzeko lavora di testa la palla, lo stesso Lautaro scambia con Barella. È il centrocampista sardo, come avvenuto all'andata, a sbloccare la gara: a giro, di sinistro, nel sette alla destra di Vlachodimos. Trovata la rete, i nerazzurri sfiorano subito il bis: topica del portiere lusitano, Dzeko per poco non riesce ad approfittarne. Alla mezzora il raddoppio arriverebbe pure, ma Lautaro spinge Silva prima di insaccare sul cross di Dzeko: inevitabile annullare.

Nel momento migliore dei padroni di casa, ecco la doccia fredda: Rafa Silva crossa da destra, Dumfries non legge l'inserimento di Aursnes che, tutto solo, firma di testa la red del pareggio. Nella ripresa il Benfica prova a ribaltare, ma l'Inter si riporta in vantaggio al 65' con Lautaro Martinez: cross dalla sinistra di Dimarco dopo lo scarico di Mkhitaryan, l'attaccante argentino è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone, aprire il piattone, sbloccarsi e battere Vlachodimos. Tris nerazzurro al 77' con Correa con un gran tiro a giro di destro. All'87 il Benfica accorcia le distanze con Antonio Silva, che svetta al centro dell'area e colpisce di testa spendendo il pallone alle spalle di Onana. Al 94' il Benfica trova il pareggio con Musa, ma dopo pochi secondi termina la gara.