Eintracht bloccato in casa, Rode: “Possiamo riscattarci contro il Napoli”

Sebastian Rode, centrocampista dell’Eintracht Francoforte e autore del gol del momentaneo 1-0 contro lo Stoccarda, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco

>Sebastian Rode, centrocampista dell’Eintracht Francoforte e autore del gol del momentaneo 1-0 contro lo Stoccarda, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco: “Non è successo molto nel primo tempo. Ci è mancato il colpo, dobbiamo giocare più veloci andando avanti. Nel secondo tempo avevamo molte cose sotto controllo e dopo l'1-0 era tutto sotto controllo, le cose sono andate meglio nel complesso. Quando ho segnato il mio gol, volevo crossare più dolcemente al secondo tentativo, per fortuna la palla è entrata. L'origine dell’1-1 è estremamente amara. Successivamente, lo Stoccarda è tornato in gioco. Alla fine dobbiamo convivere con l’1-1. Non è facile in questo momento, ci sono fasi così. Dobbiamo uscirne e rimanere positivi, la prossima occasione arriverà mercoledì a Napoli”.