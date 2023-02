Eintracht, capitan Rode influenzato: è a rischio per la sfida col Napoli

Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte ha dovuto rinunciare a uno dei suoi giocatori più carismatici per la sfida vinta 2-0 contro il Werder Brema.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

