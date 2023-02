Eintracht, Glasner annuncia: "Rode non giocherà dall'inizio! Ma sarà convocato"

Sebastian Rode non ha partecipato all'ultima gara dell'Eintracht a causa dell'influenza e anche oggi si è allenato a parte. Ci sarà o no?

Sebastian Rode non ha partecipato all'ultima gara dell'Eintracht a causa dell'influenza e anche oggi si è allenato a parte. Ci sarà o no? Il dubbio è lecito, sciolto dal tecnico Oliver Glasner in conferenza stampa: "Si è allenato individualmente oggi e sarà in squadra, se non succede altro. Ma non giocherà dall'inizio".