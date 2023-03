Eintracht, Glasner: "Tifosi? Non abbiamo bisogno della loro presenza per sapere che ci sono"

L'allenatore dell'Eintracht Oliver Glasner ha commentato la decisione del Ministro dell'Interno

L'allenatore dell'Eintracht Oliver Glasner ha commentato la decisione del Ministro dell'Interno di vietare ai tifosi tedeschi di essere al Maradona: "È come in una relazione. Il partner non deve essere accanto a te per farti sapere che ti copre le spalle. Non abbiamo bisogno dei nostri tifosi allo stadio per sapere che abbiamo il loro sostegno" le sue dichiarazioni.