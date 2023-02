Eintracht super-carico, Max: “Battaglieremo col Napoli dando più del 100% con una prova speciale!”

Philipp Max, terzino dell'Eintracht Francoforte, ha parlato al termine della gara di Bundesliga vinta contro il Werder Brema.

Philipp Max, terzino dell'Eintracht Francoforte, ha parlato al termine della gara di Bundesliga vinta contro il Werder Brema: "Abbiamo giocato un'ottima partita e non abbiamo concesso quasi nulla per 90 minuti. Abbiamo fatto il nostro dovere in difesa e penso che sia una vittoria meritata. Oggi siamo stati molto concentrati e abbiamo dimostrato dopo la partita di Colonia che volevamo davvero vincere. Ora è il momento della massima concentrazione per martedì.