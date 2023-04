Elezioni in Turchia: UEFA pronta a cambiare sede della finale Champions in caso di disordini

La UEFA si è già tutelata nel caso in cui le elezioni in Turchia provochino eventuali disordini.

La UEFA si è già tutelata nel caso in cui le elezioni in Turchia provochino eventuali disordini. Secondo quanto riportato da Independent infatti, in quel caso, potrebbe essere spostata la sede della finale di Champions League, che allo stato attuale dovrebbe disputarsi ad Istanbul. La gara è in programma il 10 giugno, l'elezioni si terranno il 14 maggio.