Equilibrio al Da Luz, 0-0 all'intervallo tra Benfica e Inter

La migliore occasione è del Benfica, ma l'Inter a Lisbona non sfigura e termina il primo tempo sullo 0-0. Nella bolgia del Da Luz, l'Inter ritrova il proprio formato Champions: avvio equilibrato, i nerazzurri riescono a palesarsi dalle parti di Vlachodimos pur senza creare pericoli concreti. Il primo vero sussulto della serata, oltre al dribbling secco di Onana su Ramos, arriva al quarto d'ora: Dimarco respinge che peggio non si può un cross dalla sinistra, palla sui piedi di Rafa Silva che costringe alla gran parata il portiere camerunese. Segnali di personalità da Acerbi: al 26' l'ex Lazio tenta la conclusione, solo sudori freddi lungo la schiena per i tifosi del Da Luz.