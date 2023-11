Eurorivali, oggi in campo l'Union Berlino: ultima spiaggia per Fischer?

In attesa del Napoli, l'Union Berlino prova a risollevarsi in campionato sfidando in casa l'Eintracht Francoforte.

Il piatto forte della decima giornata è alle 18.30 con il Klassiker fra Dortmund e Bayern: i bavaresi sono reduci da un'umiliante eliminazione in Coppa di Gemania ad opera del Saarbrucken, squadra che naviga nei bassifondi della 3. Liga. In attesa del Napoli, l'Union Berlino prova a risollevarsi in campionato sfidando in casa l'Eintracht Francoforte. Lipsia impegnato a Mainz contro una squadra fin qui incapace di vincere una partita e col tecnico Bo Svensson che ha rassegnato le dimissioni. Stoccarda che chiuderà il quadro domani senza il capocannoniere Guirassy, infortunato. Di seguito il programma e la classifica: Venerdì 3 novembre

Darmstadt - Bochum 1-2 Sabato 4 novembre

Colonia - Augsburg

Friburgo - Monchengladbach

Hoffenheim - Leverkusen

Mainz - RB Lipsia

Union Berlino - Francoforte

Dortmund - Bayern Domenica 5 novembre

Wolfsburg - Brema

Heidenheim - Stoccarda Classifica

Leverkusen 25

Bayern 23

Stoccarda 21

Dortmund 21

RB Lipsia 20

Hoffenheim 18

Francoforte 14

Friburgo 13

Wolfsburg 12

Augsburg 11

Monchengladbach 9

Brema 9

Bochum 8*

Heidenheim 7

Darmstadt 7*

Union Berlino 6

Colonia 4

Mainz 3 * già giocato il 10° turno