Farioli non si fida del Napoli: "Gli xG dicono che ha attacco forte e di livello"

Francesco Farioli non si fida del Napoli e cita gli xG in conferenza per esaltare il gioco e la qualità offensiva della squadra di Allegri. “I numeri parlano chiaro. Se guardiamo ai gol segnati e a quelli attesi, ci rendiamo conto che la produzione offensiva del Napoli è di alto livello. È una squadra che costruisce molto durante la partita. Alcuni risultati non rispecchiano la loro prestazione, come è successo a noi nelle ultime tre partite di Champions League. Fa parte del calcio.

Sono situazioni che possono capitare. Le prestazioni sono molto importanti, ma i risultati hanno più peso. Dobbiamo essere lucidi e analitici. Domani abbiamo di fronte una squadra molto forte.”