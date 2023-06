Finale Champions, ci sarà anche lo sceicco: non vedeva il suo City dal vivo da 13 anni

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - C'è anche lo Sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan fra coloro che assisteranno alla finale di Champions League all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. E' il proprietario del Manchester CIty, per il quale dal 2008, quando acquistò il club, a oggi ha speso l'equivalente di più di un miliardo di euro, e oggi ha deciso che vuole gustare dal vivo la grande sfida contro l'Inter. La particolarità sta nel fatto che lo sceicco, pur seguendo le vicende della sua squadra ha ricominciato a vederla dal vivo da meno di un mese, dalla semifinale di ritorno contro il Real Madrid, dopo che per tredici anni non aveva mai presenziato a un match dei Citizens, lasciando l'incombenza al presidente Khaldoon al-Mubarak.

L'ultima apparizione di Mansour in uno stadio prima di City-Real Madrid e City-Inter di oggi risaliva a ben 13 anni fa, al 2010, quando Mansour assistette a una partita contro il Liverpool. (ANSA).