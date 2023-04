Finisce pari anche tra Bayern e City: Guardiola sfiderà Ancelotti in semifinale

All'Allianz Arena finisce 1-1 il ritorno del quarto di finale tra Bayern Monaco e Manchester City.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'Allianz Arena finisce 1-1 il ritorno del quarto di finale tra Bayern Monaco e Manchester City, con gli inglesi che si qualificano per la semifinale di Champions League. Al cinquantottesimo la partita cambia. Perché Coman fa fuori metà difesa del City, ma Ederson ci mette il guantone.

Sul contropiede Haaland e De Bruyne sono in due contro due: Upamecano scivola lasciando il via libera al norvegese che, di fronte a Sommer, chiude l'1-0. È il gol che sotterra le ultime speranze della squadra di Tuchel di raggiungere le semifinali. L'immagine della serata - e forse del doppio confronto - è il gol di Tel che viene annullato per un fuorigioco di Coman in partenza di azione, mentre a dieci minuti dalla fine è Akanji a colpire la palla di mano, mandando Kimmich dal dischetto: più o meno stessa modalità di tiro di Haaland, ma più basso, per l'1-1 con cui si chiude il match.