FOTO - "Nelle nostre mani, il nostro destino", la coreografia di San Siro con Pulcinella

Un mega disegno con le mani del Diavolo che sta per afferrare Pulcinella

Pochi istanti prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di Champions League, è andata in scena a San Siro una splendida coreografia che ha riguardato tutto lo stadio: l'impianto milanese si è colorato tutto di rosso e nero, mentre nel settore blu si sono aperto un mega disegno con le mani del Diavolo che sta per afferrare Pulcinella e la scritta "Nelle nostre mani, il nostro destino".