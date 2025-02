Furia Atalanta! L'arbitro Muler s'inventa un rigore nel recupero: il Brugge vince 2-1

L'Atalanta perde 2-1 a Brugge tra tante polemiche. La prima occasione è dei padroni di casa con un pallone perso da Hien con Tzolis che porta palla per vie centrali e calcia invece di servire i due esterni. Blocca Rui Patricio. Ancora un pallone perso dalla Dea porta il Brugge ad una ripartenza sempre di Tzolis che questa volta allarga su Jutglà, abile ad allargare su Jashari. Il suo cross basso però è preda sempre di Rui Patricio. Giocano bene i padroni di casa con Talbi che entra dentro il campo e serve nello spazio Tzolis ma Bellanova capisce tutto e devia in calcio d’angolo. Al quarto d’ora arriva il vantaggio meritato dei belgi. Pallone lento di Hien per Posch che non si accorge della pressione di Talbi. Il 68 nerazzurro serve a rimorchio Jutglà che calcia alle spalle di Rui Patricio.

La reazione della squadra di Gasperini arriva con un buon pallone recuperato da Posch che calcia di prima intenzione con il destro. Conclusione potente ma centrale, blocca Mignolet. Alla mezz’ora ancora Brugge pericoloso con De Cuyper che riceve sul lato sinistro dell’area e calcia cogliendo l’esterno della rete. A cinque minuti dal riposo bel pallone recuperato da Hien che serve subito Retegui ma la sua conclusione termina sul fondo. E’ il preludio al gol della Dea con Zappacosta che pennella un pallone perfetto per la testa di Pasalic che riequilibrai il match.

Atalanta beffata nel finale con un calcio di rigore inesistente. Hien appoggia la mano sul volto di Nilsson che va a terra, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto con il VAR che non può intervenire in quanto il contatto, lieve, c'è. Sul dischetto su presenta lo stesso attaccante che spiazza Rui Patricio.