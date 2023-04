Goal of the week di Champions: c’è anche il match-winner di Milan-Napoli in nomination

Quattro le reti candidate al premio "Goal of the week" di Champions League, tra essi due arrivano dalle italiane.

Quattro le reti candidate al premio "Goal of the week" di Champions League, tra essi due arrivano dalle italiane. Nello specifico:

Ismael Bennacer in Milan-Napoli

Nicolò Barella in Benfica-Inter

Marco Asensio in Real Madrid-Chelsea

Rodri in Manchester City-Bayern