Gol realizzati in Europa, gli attaccanti del Napoli al secondo posto: conduce il Milan

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come sottolinea il Corriere dello Sport, guardando la scorsa stagione il Milan è la prima squadra di Serie A per gol realizzati in Europa dagli attaccanti. Sono 18 le segnature europee che portano la firma di Leao, Giroud, Okafor, Chukwueze e Jovic. Alle spalle della squadra di Pioli figura il Napoli, a quota 16. La Roma completa il podio con 14, mentre l'Inter - orfana di Lukaku e che in estate ha accolto due attaccanti non nelle coppe europee lo scorso anno, ovvero Thuram e Arnautovic - ha solo i 5 gol realizzati da Lautaro e Sanchez.