Gotze in conferenza: "L'esperienza è importante, ma conta il momento. In casa possiamo far bene"

Mario Gotze, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, si è presentato oggi alla vigilia del Napoli in conferenza stampa insieme al tecnico Glasner: "Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite. Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Esperienza? L'esperienza è importante, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta".

Sull'ottimo rendimento casalingo: “Possiamo aspettarci una partita clamorosamente buona in casa. Non vedevamo l'ora degli ottavi di finale anche per la grande atmosfera".